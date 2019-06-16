16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyadaki tüm havayolları arasında en geniş uçuş ağı olan Türk Hava Yolları'nın ( THY) en yoğun sefer düzenlediği, tüm sınıflarda en verimli bilet satışı yaptığı noktaların başında Londra ve New York geliyor. Londra’nın iş, sanat ve sosyete için önemi nedeniyle yeni dünya düzeninde farklı bir konumu var.
Durum böyle olunca bu hatta uçmak, yer bulmak da kolay olmuyor. Son günlerde en fazla mail aldığım, mesajlarla dikkatimin çekildiği, hatta desteğimin istendiği bir konu var: Londra hattında ciddi “no-show” problemi yaşanıyor.
Londra seferlerinde hassaten business class’ta uçmak isteyenler yer bulamama sorunuyla karşılaşıyorlar. Ancak uçağa bindiklerinde koltukların boş olduğunu görüp, şaşırıyorlar. “Hani yer yoktu. Fakat koltuklar boş.” Serzenişlerini, ilk şikayetlerini kabin personeline iletiyorlar. Peki durumla yolcular neden karşılaşıyor?
Bu konu havacılık sektöründe özellikle yoğun hatlarda ve yüksek sezonlarda bir rezervasyon problemi olarak sıkça karşılaşılan “no-show” problemi dışında farklı bir detay içerebilir mi düşüncesiyle THY’ye de sordum.
“Londra seferlerinde business class’ın dolu gözükmesi, fakat uçağa binince koltukların boş olması münferit aralıklarla karşılaşılmış bir durum olarak gözükmemektedir. Koltukların boş olma ihtimali “no-show’ olarak değerlendirilebilir.” Aldığım cevap bu şekilde.
NO-SHOW NEDİR?
Şimdi gelelim “no-show” meselesine. Yolcunun onayladığı rezervasyonlu yerinin veya biletinin olmasına rağmen, uçağa gitmeyerek, uçuşunu gerçekleştirmediği durumlar, uçakta koltukların boş uçması anlamına geliyor.
Havayollarının ve THY’nin en fazla gelir sağladığı, rekabette yarıştığı business class yolcularının yüksek rakamlı belli sınıflarda, sadakat kartlarıyla, “Corporate Club” programıyla uçması sebebiyle normal yolcular gibi genelde cezai işleme tabi olmuyorlar. Zira çoğunlukla bu biletler esnek opsiyonlarla satın alındığı için uçuş belli bir süre kala iptali ya da saat değişikliği olabiliyor.
Bir başka önemli konu ise transit yolcuların bir önceki uçuştan uçağa yetişememeleri sebebiyle koltuklarını boş kalması. Bu da yolcudan ziyade havayolu kaynaklı bir problem olarak öne çıkıyor ve koltukları boş kalıyor. Havayolları için de ciddi maliyet anlamına geliyor.
Business yolcuları konfirme rezervasyonları olmasına rağmen uçuşa yetişememe durumunda son anda seyahatlerinden vazgeçmeleri sebebiyle de belli saate kadar tuttukları koltuklar satılamayınca, o koltuklar boş kalıyor. “Uçmadan önce yer yok, binince koltuklar boş” tablosunun sebebi bu. Business yolcuyu küstürmemek için bu yaklaşım hemen hemen tüm havayollarında söz konusu ve boş koltukla uçulmasının önüne geçmek için de henüz tam bir çözüm bulunmuş değil.
Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız.
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