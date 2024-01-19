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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, Melbourne seferlerine başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        THY, Melbourne seferlerine başlıyor

        Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:02
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        THY, Melbourne seferlerine başlıyor
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar erişim sağladığı 5 kıtada, 129 ülke ve 345 destinasyona ulaşan THY, yolcularını uçuş başlatacağı 6. kıta ile buluşturmaya hazırlanıyor.

        Genişletmeyi istikrarla sürdürdüğü uçuş ağını, büyüme stratejisinin en önemli yapı taşlarından biri olarak addeden THY, bu performansını önem atfettiği ve bir süredir gündeminde tuttuğu Avustralya'yı uçuş ağına ekleyerek güçlendiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Melbourne'e sefer başlatacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Belli bir süredir altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttükleri Avustralya kıtasına ulaşma hedeflerini, kesinleştirdikleri uçuş tarihiyle gerçekleştirmiş bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

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        "Bizi rakiplerimizden ayrıştıran önemli bir küresel değere sahibiz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayoluyuz. Bu kıymetli misyonu muhafaza etme, bizi daha da çok, daha da özverili ve daha da şevkle çalışmaya, çabalamaya iten çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyonla uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne'ü eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor."

        Uçuşun iki ülke için önemine değinen Bolat, "90 yılı aşkın süredir insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları olarak, Avustralyalıları ödüllü hizmet kalitemiz ve benzersiz uçuş ağımızla buluşturacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Bolat, "Önümüzdeki yıllarda hem uçuşlarımızın sıklığını hem de destinasyon sayımızı artırarak bu güzel ülkedeki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türk ve Avustralya halklarını yakınlaştırdıkça ve ülkelerimiz arasındaki bağ güçlendikçe ikili turizm, ticaret ve iş fırsatlarının artmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        SİNGAPUR AKTARMALI DÜZENLENECEK

        THY, 130 ülkedeki 346. varış noktası olan Melbourne'e 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek.

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        Şirket, bu sayede her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Melbourne güzergahında uçurarak iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.

        THY, Singapur aktarmalı düzenlenecek seferlerla Melbourne Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren halihazırda tek Avrupalı havayolu olma özelliğine de sahip olacak.

        19 Ocak-15 Nisan'da biletleme işlemi gerçekleştirilmesi koşuluyla, İstanbul'dan Melbourne'e 1199 Amerika doları, Melbourne'den İstanbul'a ise 1499 Avusturalya dolarından başlayan açılışa özel tanıtım fiyatlarıyla 15 Mart-15 Mayıs'ta seyahat edilebilecek.

        Victoria Eyaleti ve Melbourne Havalimanı tarafından desteklenen yeni rota sayesinde THY, Victoria'nın en büyük ticaret merkezlerinden birine uçuş gerçekleştirerek Türkiye'yi, Avustralya'nın en büyük Türk kökenli topluluğuna ve en hızlı büyüyen eyaletine bağlayacak.

        Türk Hava Yollarının yeni uçuşları, Melbourne'ün İstanbul üzerinden Avrupa, Orta Doğu, Balkan ve Afrika pazarlarına erişimini de artırarak turizm, uluslararası eğitim, iş ve ticaret potansiyeline katkı sağlayacak.

        THY, gelecek birkaç yıl içerisinde İstanbul-Melbourne seferini aktarmasız gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip yeni uçak alımları ile Melbourne ve ülkedeki diğer potansiyel şehirlere de direkt uçuş düzenlemeyi hedefliyor.

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