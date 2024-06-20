Türk Hava Yolları, yeni mezun veya mezun olmak üzere olan adaylar için yeni bir iş ilanı yayınladı. Take-Off Cadet programı kapsamında seçilenler, iki senelik bir eğitim aldıktan sonra 2. pilot olarak THY bünyesinde istihdam edilecek. Ancak 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak gibi birçok şart aranıyor. İşte, THY 2. pilot aday adaylarının bilmesi gerekenler...