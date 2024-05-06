THY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

FİZİKSEL KOŞULLAR

Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)

Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak,

Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.