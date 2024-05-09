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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY Jose Mourinho ile reklam filmi çekti - İş-Yaşam Haberleri

        THY Jose Mourinho ile reklam filmi çekti

        Türk Hava Yolları, (THY) dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yayınladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:35
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        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, reklam filmi şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali için çekildi.

        Filmde THY'nin eşsiz uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, THY'nin "Business Class" mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

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        Teknik direktör Mourinho ise THY'nin, Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu her sene aldığı ödüllerle tescillediğini belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        GEÇMİŞTE DE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALMIŞTI

        Türk Hava Yolları'nın reklam filmlerinde Jose Mourinho'dan önce de pek çok ünlü isim yer almıştı.

        Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Leo Messi ve 2020 yılında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant 2012 yılında THY'nin uluslararası reklam yıldızları olmuştu.

        Oscar ödüllü ünlü aktörler Morgan Freeman, Kevin Costner, Ben Affleck, ünlü futbolcular Cafu, Steven Gerrad, Ronaldinho ve Didier Drogba da THY'nin reklam filmlerinde yer alan isimler arasında bulunmuş ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

        Alien, Blade Runner ve Gladyatör gibi kült filmleriyle tanınan yönetmen Ridley Scott da THY için çektiği kısa film ile 15 yıl aradan sonra ilk defa bir reklam filminde yönetmenlik yapmıştı.

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