THY iptal uçak seferleri listesi: THY Uçak seferleri iptal mi edildi, hangi uçak seferi iptal oldu?
Türk Hava Yolları (THY) tarafından iptal edilen uçak seferleri sorgulanıyor. Yurttaki olumsuz hava koşulları sebebiyle uçak seferlerinin iptal edildiği bilgisi geldi. HY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hangi uçak seferlerinin iptal edildiğini paylaştı. Peki THY iptal uçak seferleri listesi neler? THY Uçak seferleri iptal mi edildi, hangi uçak seferi iptal oldu?
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THY iptal uçak seferleri araştırılıyor. Bugün Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bu illere yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. İşte THY uçak seferleri uçak listesi
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23 NİSAN UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
Türk Hava Yolları(THY) Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Seferlerin iptal edildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaştı.
THY HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL?
Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle;
"Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Pegasus'tan henüz açıklama gelmedi. İptal uçak seferlerini aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
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THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ SORGULAMA
THY uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR
İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR
İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.
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