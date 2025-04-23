THY iptal uçak seferleri listesi: THY Uçak seferleri iptal mi edildi, hangi uçak seferi iptal oldu?

23 NİSAN UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları(THY) Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Seferlerin iptal edildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaştı.

THY HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL?

Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle;

"Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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