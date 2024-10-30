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        Haberler Bilgi Ekonomi THY indirimli yurt içi gidiş dönüş bilet kampanya tarihleri nedir, hangi uçuş seferlerinde geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

        THY indirimli bilet kampanyasında son gün! THY bilet kampanyası hangi uçuş seferlerinde geçerli?

        Türk Hava Yolları'nın başlattığı yurt içi indirimli bilet kampanyası bugün sonlanıyor. 78 bin 500 koltuk ile sınırlandırılan kampanyada biletler, 849 TL'den satışa sunuldu. İşte, THY yurt içi gidiş dönüş indirimli bilet kampanyası seyahat tarihi, uçuş seferleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 08:33
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        • 1

          Türk Hava Yolları, iki gün geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. Buna göre; yurt içi seferler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 78 bin 500 koltuk ile sınırlandırılan kampanyada, seyahat tarihi 2025 yılı olarak belirtildi. İşte, THY yurt içi gidiş dönüş indirimli bilet kampanyası seyahat tarihi, uçuş seferleri ve diğer detaylar...

        • 2

          THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SON GÜN

          THY, yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak bir indirim başlattı. Buna göre; 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alınan biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

        • 3

          THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          Kampanyadan bilet alan yolcular, 14 Şubat 2025 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatlerini gerçekleştirecek.

        • 4

          THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYA DETAYLARI

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