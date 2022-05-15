THY Euroleague Final Four ne zaman, hangi ülkede oynanacak? 2022 Euroleague Final Four tarihleri belli oldu!

THY Euroleague'de son şampiyon temsilcimiz Anadolu Efes, bir kez daha güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu play-offlarda 3-1'le geçerek adını bir kez daha THY Euroleague Final Four organizasyonuna yazdırmayı başardı. Peki, THY Euroleague Final Four ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

THY FINAL FOUR EUROLEAGUE NE ZAMAN?

THY Euroleague'de Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.

FINAL FOUR'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Anadolu Efes, Olympiakos, Barcelona ve Real Madrid!

İŞTE 2022 FINAL FOUR PROGRAMI

19 Mayıs Perşembe 19.00 / Olimpiakos – Anadolu Efes / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

19 Mayıs Perşembe 22.00 / Barcelona – Real Madrid / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3