THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

REKLAM advertisement1

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

THY EUROLEAGUE'DE 27. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE: Yarın 22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv 22.30 Partizan - A. Efes 22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket 22.45 Real Madrid - Panathinaikos 1 Mart Cuma 20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia 21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos 22.00 Asvel - Olimpia Milano 22.30 Barcelona - Monaco 22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız