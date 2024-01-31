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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın başlıyor - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın başlıyor

        THY Euroleague'de 25. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:53
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        Euroleague'de 25. hafta heyecanı
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        Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 25. hafta maçlarla devam edecek. A. Efes, cuma günü İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu ağırlayacak. Fenerbahçe de aynı gün Fransa takımı Monaco’ya konuk olacak. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak.

        THY Euroleague’de 25. hafta programı şöyle:

        Yarın

        22.00 ALBA Berlin - Valencia Basket

        22.30 Maccabi Tel Aviv - Baskonia

        22.30 Bayern Münih - Olympiakos

        22.45 Real Madrid - ASVEL

        2 Şubat Cuma

        20.30 A. Efes - Olimpia Milano

        21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

        22.00 Kızılyıldız - Barcelona

        22.30 Virtus Bologna - Partizan

        22.30 Monaco - Fenerbahçe

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