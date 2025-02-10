THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı! THY bilet kampanyası tarihleri
Türk Hava Yolları, yurt dışı biletlerinde geçerli olmak üzere yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, THY indirimli bilet kampanyası...
Giriş: 10.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:12
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Türk Hava Yolları, birçok ülkeye yüzde 40'a varan indirimli uçuşlar başlattı. Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor. Alınan biletler 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI
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