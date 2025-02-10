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        Haberler Bilgi Ekonomi THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı! THY bilet kampanyası tarihleri, geçerli olan uçuşlar

        THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı! THY bilet kampanyası tarihleri

        Türk Hava Yolları, yurt dışı biletlerinde geçerli olmak üzere yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, THY indirimli bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:12
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          Türk Hava Yolları, birçok ülkeye yüzde 40'a varan indirimli uçuşlar başlattı. Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor. Alınan biletler 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

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          THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI

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