Sosyal medya üzerinden 'oltalama' diye nitelendirilen phishing yöntemleriyle dolandırıcılara karşı yolcuları uyaran Türk Hava Yolları ( THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter vasıtasıyla önemli bilgiler verdi.

Üstün, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"HERKESE BEDAVA 2 BİLET VERİYORUZ" ALDATMACASINA KANMAYIN

Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmişti...



THY'NİN RESMİ WEB SİTESİ HARİCİNDEKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT!

Üstün ayrıca, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi haricinde yapılan duyurulara itibar edilmemesini isteyerek mesajında şu bilgileri verdi:

Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.