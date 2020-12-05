THY'den mil açıklaması

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THY, 2020 yılı sonunda süresi dolacak millerin 6 ay daha kullanılabileceğini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Madem istediğimiz kadar uçamadık bu sene, önümüze bakacağız. Millerinizi 6 ay daha uzatıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.