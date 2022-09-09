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THY'den kabin memuru alımı müjdesi! 2022 Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı şartları nelerdir, nasıl, nereden ve kimler başvuru yapabilir?

THY'den kabin memuru alımı müjdesi! 2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı şartları nelerdir, nasıl ve kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı ilanı 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yayınladı. Türk Hava Yolları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilan sonrasında "2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı şartları nelerdir, nasıl ve kimler başvurabilir?" sorularına cevap arandı. Kabin memuru olma hayalini taşıyanlar, başvuruların ne zaman başlayıp, sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte 9 Eylül 2022 THY tarafından yayınlanan ilan hakkında detaylı bilgiler...

09.09.2022 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Merakla beklenen THY kabin memuru ilanı 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İlana başvuru yapmak isteyen kabin memuru adayları, başvuru şartları ve tarihlerini araştırırken, konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Peki 2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı şartları nelerdir, nasıl ve kimler başvurabilir? İşte THY kabin memuru ilanı başvuru ekranı...

  • THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

    •En az lise mezunu olmak 

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak 

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

     

  • FİZİKİ KOŞULLAR

    •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) 

    •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

  • SAĞLIK KOŞULLARI

    •Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

    •Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

     

    •Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

  • KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

     Online İngilizce Testi

    • Mülakat Süreçleri 

           -Belge Kontrolü 

           -İngilizce Mülakatı

           -Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü 

           -Kurul Mülakatı

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