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        Haberler Bilgi Gündem THY 2. pilot adayı yeni mezun Take-Off Cadet Programı başvuru tarihi, şartları, eğitim süresi nedir?

        THY'nin Take-Off Cadet Programı başvuruları sürüyor! Başvuru şartları nelerdir?

        Türk Hava Yolları'nın yeni mezunlar için başlattığı Take-Off Cadet Programı başvuruları devam ediyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, iki yıl boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak. Program sonunda ise başarılı olanlar THY bünyesinde istihdam edilecek. İşte, THY Take-Off Cadet Programı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:56
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        • 1

          Türk Hava Yolları (THY), 2. pilot yetiştirmek amacıyla Take-Off Cadet programına başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Program kapsamında seçilecek adaylar, kapsamlı bir eğitim sürecinden geçerek, iki yılın sonunda THY filosunda ikinci pilot olarak kariyerlerine adım atacak. Peki, programa kimler başvurabilir ve eğitim süreci nasıl ilerliyor? İşte, başvuru şartları ve programla ilgili merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 4 Nisan 2025, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.

        • 3

          2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

          Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

        • 4

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

          - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

          - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

          *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

          *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

          - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

          - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • 5

          - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

          - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

          - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

          - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

          - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

          - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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