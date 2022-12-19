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THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapacak! THY kabin memuru ve pilot başvuru tarihi ve şartları

Türk Hava Yolları THY tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapılacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin açıklamasının ardından gözler THY kabin memuru ve pilot alımı başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. İşte, 2022 THY 3 bin 800 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 19.12.2022 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • THY, 2 bin 600 kabin memuru ve bin 200 pilot olmak üzere toplmada 3 bin 800 personel alımı yapacak. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız." ifadelerini kullandı. Ekşi'nin açıklamasının ardından "2023 THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, THY kabin memuru ve pilot alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

  • THY 2600 KABİN MEMURU, 1200 PİLOT ALIMI YAPACAK!

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında 3800 personel alımı yapacağını duyurdu. Ekşi THY personel alımına ilişkin olarak,

    "2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    THY 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde, Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Yayınlanacak duyuru ile başvuru şartları da netlik kazanacak.

  • THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

    •En az lise mezunu olmak 

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak 

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

  • FİZİKİ KOŞULLAR

    •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) 

    •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

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