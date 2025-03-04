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        Haberler Spor Basketbol NBA Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'a şans tanımadı - Basketbol Haberleri

        Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'a şans tanımadı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 137-128 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:20
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        Thunder, Rockets'a şans tanımadı
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        NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets'ı ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansıyla kazanarak sezonun 50. galibiyetini aldı.

        Gilgeous-Alexander, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üstü sayıya ulaştı. Ev sahibi ekipte Jalen Williams 24 ve Cason Wallace 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Sezonun 24. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Cam Whitmore 27 ve Reed Sheppard 25 sayıyla oynadı. Konuk takımda milli basketbolcu Alperen Şengün, Amen Thompson, Dillon Brooks, Fred VanVleet ve Tari Eason, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

        ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 2 RİBAUNT, 1 BLOK

        Portland Trail Blazers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 119-102 yendi.

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        Konuk ekip Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 34 ve Shaedon Sharpe'ın 20 sayısı, sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Bu sezon 39. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Andre Drummond 25 ve Justin Edwards 16 sayı üretti. Adem Bona ise 7 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 102-119

        Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 101-119

        Miami Heat-Washington Wizards: 106-90

        Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 130-132

        Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 137-128

        Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 98-122

        Utah Jazz-Detroit Pistons: 106-134

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