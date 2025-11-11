Three Days Grace İstanbul'da

Dünya çapında milyonların kalbini kazanmış rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran 2026 tarihinde ilk Türkiye konseri için İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Türkiye’de sayısı hızla artan sadık fan kitlesi için uzun süredir beklenen bu buluşma, gerçek bir rock şöleni olacak.

Three Days Grace geçtiğimiz yıllarda büyük bir adım attı: Orijinal vokalisti Adam Gontier yeniden kadroya katıldı ve yepyeni bir döneme giriyorlar. Gontier’in yanı sıra vokalde Matt Walst da var. Barry Stock (gitarda), Brad Walst (bass, vokal) ve Neil Sanderson (davul, klavye, vokal) kadronun diğer isimleri.

2003’te çıkan ilk albümden bu yana Three Days Grace, sert riffleri, dokunaklı sözleri ve milyonları harekete geçiren şarkılarıyla alternatif rock sahnesinin liderlerinden biri oldu. Öne çıkan bazı başarıları ise şöyle: “I Hate Everything About You” şarkısı Spotify’da 1 milyarın üzeri dinlenmeyi geçti. Billboard ve Mediabase listelerinde onlarca kez birinciliğe ulaştı; Billboard “Greatest of All Time Mainstream Rock Artists” listesinde üst sıralarda yer aldı. Albümleri dünya çapında platin ve çok platin sertifikaları aldı: Örneğin One-X üç platin belgeli. 61 kez ödüllere aday gösterildi. Bunların 26’sından birincilikle ayrıldı.

Şarkılarının nakaratları, sahne enerjisi ve yıllara yayılan fan bağlılığı ile “gelmiş geçmiş en etkili rock anları” arasında yer alacak olan konserin biletleri Bubilet’te satışa çıktı.