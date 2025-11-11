Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Three Days Grace İstanbul'da

        Three Days Grace İstanbul'da

        Dünya çapında milyonların kalbini kazanmış rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran 2026 tarihinde ilk Türkiye konseri için İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Three Days Grace İstanbul'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya çapında milyonların kalbini kazanmış rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran 2026 tarihinde ilk Türkiye konseri için İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Türkiye’de sayısı hızla artan sadık fan kitlesi için uzun süredir beklenen bu buluşma, gerçek bir rock şöleni olacak.

        Three Days Grace geçtiğimiz yıllarda büyük bir adım attı: Orijinal vokalisti Adam Gontier yeniden kadroya katıldı ve yepyeni bir döneme giriyorlar. Gontier’in yanı sıra vokalde Matt Walst da var. Barry Stock (gitarda), Brad Walst (bass, vokal) ve Neil Sanderson (davul, klavye, vokal) kadronun diğer isimleri.

        2003’te çıkan ilk albümden bu yana Three Days Grace, sert riffleri, dokunaklı sözleri ve milyonları harekete geçiren şarkılarıyla alternatif rock sahnesinin liderlerinden biri oldu. Öne çıkan bazı başarıları ise şöyle: “I Hate Everything About You” şarkısı Spotify’da 1 milyarın üzeri dinlenmeyi geçti. Billboard ve Mediabase listelerinde onlarca kez birinciliğe ulaştı; Billboard “Greatest of All Time Mainstream Rock Artists” listesinde üst sıralarda yer aldı. Albümleri dünya çapında platin ve çok platin sertifikaları aldı: Örneğin One-X üç platin belgeli. 61 kez ödüllere aday gösterildi. Bunların 26’sından birincilikle ayrıldı.

        Şarkılarının nakaratları, sahne enerjisi ve yıllara yayılan fan bağlılığı ile “gelmiş geçmiş en etkili rock anları” arasında yer alacak olan konserin biletleri Bubilet’te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küçükçiftlik Park
        #Three Days Grace
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa