Threads'i kapatınca Instagram hesabı siliniyor mu?

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Son günlerin en çok tartışılan uygulaması Threads, bu kez hesap kapatmadaki soru işaretleriyle gündeme geldi. Instagram altyapısını kullanan uygulamada hesabı kapatınca Instagram hesabının da kapandığı silindiği iddiaları gündemi meşgul ediyor.

INSTAGRAM HESABI DA KAPANIYOR MU?

Instagram ile bağlanıldığı için ayrı bir hesap açmaya gerek olmadan iki uygulamada da aynı profil ismi ve bilgileri kullanabiliyoruz. Silmek için ise tamamen hesap kapatmaya gerek yok. Yani bu sorunun cevabı hayır. Threads uygulaması üzerinden ayarlara, hesabı dondur seçeneğine gidip daha sonrasında uygulamayı sildiğiniz taktirde, Threads'den çıkmış ancak Instagram hesabınızı kullanmaya devam edebilir oluyorsunuz. Ancak tam tersini yaparak, Instagram hesabınızı silmeye karar verirseniz, Threads hesabınız da otomatik olarak siliniyor.

İşte tüm detaylar...