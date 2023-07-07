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        Threads'i kapatınca Instagram hesabı siliniyor mu?

        Yeni uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte birtakım soru işaretleri de gündeme geldi. Sosyal medyada bugünün gündemi ise hesabı kapatınca Instagram hesabının da silinmesi oldu. Peki bu doğru mu?

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 13:48
        Instagram hesabı siliniyor mu?
        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
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        Son günlerin en çok tartışılan uygulaması Threads, bu kez hesap kapatmadaki soru işaretleriyle gündeme geldi. Instagram altyapısını kullanan uygulamada hesabı kapatınca Instagram hesabının da kapandığı silindiği iddiaları gündemi meşgul ediyor.

        INSTAGRAM HESABI DA KAPANIYOR MU?

        Instagram ile bağlanıldığı için ayrı bir hesap açmaya gerek olmadan iki uygulamada da aynı profil ismi ve bilgileri kullanabiliyoruz. Silmek için ise tamamen hesap kapatmaya gerek yok. Yani bu sorunun cevabı hayır. Threads uygulaması üzerinden ayarlara, hesabı dondur seçeneğine gidip daha sonrasında uygulamayı sildiğiniz taktirde, Threads'den çıkmış ancak Instagram hesabınızı kullanmaya devam edebilir oluyorsunuz. Ancak tam tersini yaparak, Instagram hesabınızı silmeye karar verirseniz, Threads hesabınız da otomatik olarak siliniyor.

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