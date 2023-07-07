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        Threads kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Hesabınız silinmeden kapatın!

        Threads yayına girdiğinden beri kullanıcıların aklında uygulamaya dair soru işaretli belirmeye başladı. Threads'i silmek isteyen kullanıcıların Instagram hesaplarının da silindiği görüldü. Ancak Instagram hesabınız silinmeden Threads hesabınızı kapatmak mümkün. Ayrıca Threads'i daha verimli kullanmak istiyorsanız bilmeniz gereken 8 soruyu sizler için cevapladık.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 16:34
        • 1

          THREADS'IN EN ÖNEMLİ AVANTAJI

          Son dönemlerde birçok teknoloji devi Twitter'ın verdiği açıklardan yararlanmaya çalıştı. Meta, Instagram ile Facebook sayesinde mevcut olan veri tabanını kullanarak Threads oluşturdu ve tam zamanında piyasaya sundu. 

          Ancak Meta genellikle yaptığı  birçok uygulamayı kopyalaması ile meşhurdur. Uygulama ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştı ve son 24 saate 30 milyondan fazla kullanıcı elde etti. Threads, Twitter'ın açığını en iyi zamanda güvenli alt tabanı ile yakalayarak büyük bir avantaj elde etti.

           

        • 2

          THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

          Threads'e kayıt olmak oldukça kolay. Google Play ve App Store'dan Threads uygulamasını indirerek otomatik olarak Instagram'ınızı bağlayabilirsiniz. Threads, yine otomatik olarak takip ettiğiniz kişileri takip ediyor. 

           

        • 3

          THREADS NASIL ÇALIŞIYOR?

          Meta tarafından geliştirilen Threads, insanların gerçek zamanlı herkesle sohbet edebilecekleri bir uygulama olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar hesaplarını isterlerse gizli isterlerse herkese açık kullanabiliyor. Threads gönderileri beş dakikaya kadar link, fotoğraf ve video içeriyor. Bu süre Twitter'dan da uzun ama Twitter Blue aboneliği olanlardan daha kısa.

           

        • 4

          TWİTTER'A NE KADAR BENZİYOR?

          Threads, birçok yönden Twitter'a benziyor. Metin sohbetleri 500 karakter ile sınırlı. Kullanıcılar Twitter'daki gibi @ işareti kullanarak diğer kişilerden bahsedebiliyor. Tek farkı doğrudan mesajlaşma işlevi olmaması ve hashtag, trend topic gibi konular yer almaması.

           

        • 5

          THREADS İÇERİKLERİ DENETLEYECEK Mİ?

          Meta, güvenliğin Twitter'a karşı bir avantaj olduğunu söylüyor. Threads, Instagram'daki güvenlik kurallarının hepsini kullanacak. Threads'te kullanıcılar terörist veya nefret söylemi yapamayacak. Ayrıca 16 yaşından küçük kullanıcılar otomatik olarak özel bir hesaba yönlendirilecek.

           

        • 6

          THREADS NASIL SİLİNİR?

          "Threads İlave Gizlilik İlkesi"ne göre Threads hesabı silmenin bağımsız bir yolu olmadığı söyleniyor. Hesabı isterseniz dondurabilirsiniz ancak tamamen silmek isterseniz Instagram hesabınız da silinebilir. 

           

        • 7

          YAKINDA SİLİNEBİLİR OLACAK

          Ancak Instagram Başkanı Adam Mosseri, başka alternatif yolları olduğunu söyledi. Mosseri "Hesabınızın silinmesi ile ilgili bazı sorular alıyorum. Açıklığa kavuşturmak gerekirse; Profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli tutabilir ve gönderilerinizi tek tek silebilirsiniz. Bunların hepsini Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz. Threads, Instagram tarafından desteklendiği için şu anda yalnızca tek (birleşik) hesap ancak hesabınızı ayrı olarak silmenin yollarını arıyoruz"  dedi.

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