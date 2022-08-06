"KÖPRÜDE EVLİLİK TEKLİFİ"



Oyuncu, İzlandalı sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.