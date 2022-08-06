Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sokak ortasında aşka geldiler! Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e romantik jest! - Magazin haberleri

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson, Bebek'te aşka geldi!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile Bebek'te görüntülendi. Düğün tarihlerini ertelemeleriyle ilgili konuşan çiftin etrafı, bir anda çiçekçiler tarafından sarıldı. Israrlara dayanamayarak sevgilisine gül alan Saevarsson'ın bu jesti, Deniz tarafından öpücüklerle karşılandı

06.08.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçek, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten." dedi.

  • Yeni projelerinden de bahseden ünlü isim, "Yakında yeni bir projem geliyor. Hem film, hem de dizi geliyor" diye konuştu.

    SEVGİLİSİNE GÜL ALDI

    Röportaj esnasında çiçekçiler, çiftin etrafını sarıp güller döktüler. Bu ısrar üzerine Saevarsson, sevgilisi Deniz’e bir demet gül aldı.

     

  • Gülü sevgilisine verir vermez, güzel oyuncu sevinerek nişanlısını dudaklarından öptü.

    Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına yöneldiler.

  • "KÖPRÜDE EVLİLİK TEKLİFİ"

    Oyuncu, İzlandalı sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.