Thomas Reis: Yolumuza Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atina'da oynanan ve 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında zorlu mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Thomas Reis, "Yarınki maç çok özel bir karşılaşma olacak. Bizim için çok iyi bir fırsat. Takım olarak en iyi performansımızı Atina’da göstermedik. Hedefimiz kesinlikle onları yenmek ve elemek. Defansif anlamda çok iyi bir takım. Fırsat yakaladığınızda onları sonuçlandırmak gerekiyor. Umarım yarın çok iyi performans gösterip, istediğimiz sonucu alıp, yolumuza Avrupa Ligi grup aşamasında devam etmek istiyoruz. Gelecek anlamında çok fazla hayal kurmayı seven bir insan değilim. Hayal etmek güzeldir. Yapım gereği maç maç gitmeyi tercih etmekteyim. Şimdi Avrupa’da oynamamız gereken bir karşılaşma var. Samsunspor için Avrupa’da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig’de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina’da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skoru yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil" dedi.

"MUJA TAKIMDAN AYRILDI" Arnavut futbolcu Arbnor Muja’nın takımdan ayrıldığını dile getiren Reis, "Muja, aramızdan ayrıldı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Geçen sene attığı son gol sayesinde biz burada Panathinaikos’a karşı oynuyoruz. Holse ve Musaba’nın son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama durumu gayet iyi. Oynayabilecek durumda. Takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Duran toplar da çalıştık. Holse ve Musaba yüzde 100 hazır olurlar diye düşünüyorum. Olurlarsa takıma büyük katkı sağlarlar. Eylül ve ekim aylarında yoğun dönemlerden geçeceğiz. 3 günde bir maç oynayacağız. Takımımın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bu yoğun maç temposuna umarım yarın güzel bir sonuçla başlarız. Sonuç olarak 3 günde bir maç oynayacağız" diye konuştu.