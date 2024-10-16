Thomas Reis: Topladığımız puanlar ligde kalmaya yetmez

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in ilk 8 haftasında çok iyi puanlar topladıklarını ancak uzun bir maraton olan ligde kalabilmeleri için şu ana kadar elde ettikleri puanın yeterli olmadığını söyledi.

Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde 18 puanla 2. sırada bulunan Samsunspor’da sezon başı göreve gelen Alman Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Takımın hedefleri, kariyer planlaması, Almanya ve Türkiye A Milli Takımları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Reis, Samsunspor’un başarısı haricindeki hiçbir şeye odaklanmadığını ifade etti.

REKLAM "8 MAÇTA TOPLADIĞIMIZ PUANLAR SÜPER LİG'DE KALMAYA YETMEZ" Şu ana kadar ligi iyi götürdüklerini ancak önlerinde çok uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Thomas Reis, “Almış olduğumuz puanlar fena değil, gayet iyi. Hedefimizi biliyorsunuz. Hedeflerimize ulaşmamız için aldığımız puanlar bizi çok mutlu ediyor. Belirlemiş olduğumuz bir hedef var. Lig çok uzun olacak. Sadece 8 maç oynadık. Bu 8 maçta topladığımız puanlar Süper Lig’de kalmak için yeterli değil. Geçen sene Samsunspor 10 maçta sadece 2 puan toplamıştı. 43 puanla da ligde kalmayı başarmıştı. Bu sene de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok takım sonuçları değiştirebilir. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü de çok mutluyum ama sezon çok uzun olacak” dedi.

"OLABİLDİĞİNCE ERKEN BİR SÜREÇTE LİGDE KALMAYI GARANTİLEMEK İSTİYORUZ" Bir an önce yeteri kadar puan toplayıp, ligde kalmayı garantilemek istediklerinin altını çizen Alman çalıştırıcı, “Şu anda Samsunspor’un hocasıyım. Benim için önemli olan Samsunspor. Başarı varsa kariyerinizi ona göre şekillendirebiliyorsunuz. Başarı yoksa da evinize geri dönmeniz gerekebiliyor. Odak noktam Samsunspor ve kulübümün başarısı. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Olabildiğince erken bir süreçte ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Şu anda geleceği düşünmüyorum. Benim için önemli olan Samsunspor ve hedefleri. Samsunspor’un hedefleri için çalışacağım ki bu benim işim” diye konuştu.

"ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMA DÜŞÜNCEM YOK" Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Almanya Milli Takımı’nı çalıştırmayı düşünmediğini de ifade ederek, “Şu an Samsunspor’un teknik direktörüyüm ve burada hoca olduğum için çok mutluyum. Milli takımda iyi bir hocamız var. Julian Nagelsmann, Almanya A Milli Takımı ile iyi bir iş çıkartıyor. Umarım orada işini daha iyi bir şekilde devam ettirir ve uzun süre görevde kalır. Şahsen Almanya’ya teknik direktör olmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok” şeklinde konuştu. " UMARIM ARDA GÜLER GİBİ BİR OYUNCUYA SAHİP OLUR VE ONU A MİLLİ TAKIM'A GÖNDEREBİLİRİZ" Türkiye A Milli Takımı’ndaki favori oyuncusunun Arda Güler olduğunu belirten Reis, “Adım adım gitmek gerekiyor. Samsunspor’dan, Türkiye A Milli Takım’a oyuncu göndermek güzel olur. Gelecekte de 1-2 oyuncu daha gönderebilirsek iyi olur. A Milliler şu anda güzel sonuçlar alıyorlar. Çok iyi maçlar oynuyorlar. Son olarak İzlanda deplasmanında çok zorlu bir maç oynadılar. Kolay olmadı ama galibiyetle ayrılmayı bildiler. Milli takımdan bir oyuncu seçecek olsam bu Arda Güler olur. Çok yetenekli, iyi ve genç bir oyuncu. Umarım biz de Arda Güler gibi bir oyuncuya sahip olur ve onu A Milli Takım’a gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

Samsunspor, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.