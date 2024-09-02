Thomas Reis: Takımımız iyi performans gösterdi, çok net oynadı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Reis, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi maç çıkardıklarını dile getiren Reis, "Bu bizim oynadığımız 3. maçtı. Geçen hafta maç oynamamıştık. Bu maçı oynamak kolay olmadı. Takımımız iyi performans gösterdi, çok net oynadı. 3 gol attık ve rakibimize sadece 2 pozisyon verdik. Çok fazla pozisyona girdik. 3 puanla Samsun'a döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ligin başında alabildikçe daha fazla puan almaları gerektiğini ifade eden Reis, "En büyük hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmak istiyorsak ligin başında çok puan almamız gerekiyor. Daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Şu an için hedef belirtmek çok erken." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Ligin 3 haftasında takımları izlediniz. Samsunspor'un hedefi nedir?" sorusuna Reis, hedeften bahsetmenin çok erken olduğunu ifade etti.

Reis, takım olarak çok fazla çalıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, takımlarının iyi performans gösterdiğini ifade etti.

"BU ARALAR BİZE İYİ GELDİ"

Bir gazetecinin "Ertelenen bir maç vardı ve bu haftada milli maç arası var. Bu erteleme ve ara takımı nasıl etkiler?" sorusuna Reis, bu sürecin kolay olmadığını belirtti.

Kendilerinin her zaman hazır olduklarına değinen Reis, "Bu tür şeyleri pozitif görmeye çalışan biriyim. Bu aralar bize iyi geldi. Milli arada idmanlara devam edeceğiz. Futbolcuların beni her gün görmemesi iyi olur. Futbolculara 3 gün izin verdim. İzinin ardından bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.