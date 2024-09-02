Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
Eskişehir'de polis memurlarını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan midibüs sürücüsü ve 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı
Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
14 POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ, YARALILARI ZİYARET ETTİ
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.