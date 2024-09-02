Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'a geldi!

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Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jakobs, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Ismail Jakobs, bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de oynadığı iki maçta da forma giydi.