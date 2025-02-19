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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Rekordan çok performans önemli! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Rekordan çok performans önemli!

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kırdıkları rekorların değil, takımın gösterdiği performansın önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:01
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        "Rekordan çok performans önemli!"
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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda takımın son durumu, sezon sonu hedefleri ve Çaykur Rizespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geride kalan haftada 1-0 kazanılan Konyaspor maçında iyi bir performans gösterdiklerini dile getiren Reis, "Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rizespor için ise düşüncem çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hızlı oynayan ve hızlı oyunculara, ataklara çok hızlı bir şekilde çıkmayı başarabilen bir takıma karşı oynayacağız. Rizespor son maçta Galatasaray’a karşı çok iyi performans gösterdi. Umarım biz de kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtır ve Rizespor'dan daha agresif bir oyun sergileriz. Maçın seyrine daha sonrasında bakacağız" ifadelerini kullandı.

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        "REKORDAN ÇOK PERFORMANS ÖNEMLİ"

        Takımının bu sezon elde etiği kulüp rekorlarıyla ilgilenmediğine belirten Alman teknik direktör, "Rekorlarla alakalı çok fazla şey bilmiyorum. Bizim için önemli olan her maçta iyi bir performans sergilemek. Son dönemde erken goller bulduğumuzu gördük. Ancak erken gol attığımız maçlarda bazen oyun zorlaşıyor. Konyaspor, Kayserispor ve Hatayspor maçlarında erken goller bulduk ama savunmada da çok iyi bir direnç gösterdik. Nasıl rekorlar kırdığımız önemli değil, kesinlikle göstermiş olduğumuz performans daha çok önemli" diye konuştu.

        "3. SIRADAKİ POZİSYONUMUZU KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

        Puan durumundaki konumları ve hedeflerinden de bahseden Thomas Reis, "Şu anda 3. sıradayız ve ligin sonunda ne olacağını bilmiyorum. Elbette ki içinde bulunmuş olduğumuz pozisyonu savunmak zor olacaktır. Benim için önemli olan meydanın değil, göstermiş olduğumuz ve göstereceğimiz performans. Ligin sonunda nasıl bir pozisyonda oluruz bilmiyoruz ama bu pozisyonu korumak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde kullandı.

        "AVRUPA'DA 5, TÜRKİYE'DE 4 SARI KART CEZAYA DÖNÜŞÜYOR"

        Türkiye ile Avrupa liglerindeki sarı kart ceza kurallarına da değinen Thomas Reis, "Konyaspor maçı çok sert bir maç olmamasına rağmen 10 kart çıktı ve 2 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Ancak takımımda çok karakterli oyuncular var. Biz tam anlamıyla bir aileyiz. Cezalı oyuncularımızın yokluğunda diğer oyuncularımıza şans doğuyor ve o şansı iyi değerlendireceklerinden eminim. Soner Gönül, Trabzonspor maçında iyi bir performans göstermişti ve antrenmanlarda da her şeyini ortaya koyuyor. Nasıl bir performans gösterecek bu maçta bakacağız. Avrupa liglerinde 5 kart olunca oyuncular kart cezalısı durumuna düşüyor. Türkiye'de 4. Bu çok da anladığım bir şey değil açıkçası. 3 kart daha doğrusu sarı kart sınırında olan çok fazla oyuncumuz var. Ama beni mutlu eden bir şey varsa o da hepsinin tek maçta cezalı duruma düşmemiş olması, maç maç cezalı duruma düşüyor olması" şeklinde konuştu.

        "İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERMEYE DEVAM EDERSEK..."

        Ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele verdiklerinin altını çizen Reis, "Bu başarının sırrı her şey diyebilirim. Ama en önemlisi aile olmamız. Taktiksel anlamda birçok çalışma yapıyoruz ve oyuncularım bu taktiklere güvenerek sahada uyguluyor. Antrenman seviyesi ve kalitesi de çok önemli. Kalite yüksek olunca ilk 11'i belirlerken karar vermek bazen zor olabiliyor. Belki en iyi kadroya sahip değiliz ama çok iyi niyetli oyuncularımız var ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonunda Beşiktaş mı, Eyüpspor mu, Göztepe 3. olur, yoksa biz mi? Bilemiyorum. Ancak iyi performans göstermeye devam edersek ligi çok iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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