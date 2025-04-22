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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kaybettik bu sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Yarından itibaren kesinlikle kafamızı tekrar kaldırmamız gerekiyor'' dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:46
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        "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bugün çok fazla mutlu değilim, aksine üzgünüm. Çünkü istemediğimiz bir performans sergiledik. Peş peşe kaybettiğimiz dördüncü maçımız oldu. Daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak bunu özellikle birinci yarıda gösteremedik. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi. Ve ilk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularla konuştuk. Daha fazla savaşmamız gerektiğini daha fazla özgüvenle oynamamız gerektiğini konuştuk. Bu şekilde ikinci yarıya çıktık. Yanlış hatırlamıyorsam 42. dakikada kazanmış olduğumuz bir penaltı oldu ancak onu değerlendiremedik. Daha sonra yakalamış olduğumuz pozisyonlarda vardı. Oyunu değiştirmek anlamında ne yazık ki direkten dönen topumuz oldu. O şansları değerlendiremedik. Bugün kaybettik bu sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Ama yarından itibaren kesinlikle kafamızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Elbette almış olduğumuz mağlubiyetler açısından durumumuz zor'' dedi.

        "LİGİN GERİ KALANINDA, İYİ PERFORMANSLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

        Samsunspor'un puan kayıpları ile ilgili de konuşan Reis, "Sebep olarak bir şeyler söylemek kolaydır. çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz. 6 numara pozisyonda olan oyuncularımızdan yoksun olduğumuz için oynatmak zorunda kaldık. Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım belki de baskı hissediyor da olabilirler. Ama bir neden varsa o da çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız diyebilirim. 5 maçımız kaldı. En iyi şekilde daha iyi performans gösteririz. Ligin geri kalanında, ilk yarından da iyi performans göstererek tamamlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

        Alanyaspor'dan kritik 3 puan!
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