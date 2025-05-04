Thomas Reis: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

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"GALİBİYETTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Bugünkü performansımıza bakarsak takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Duran toplardan da goller bulduk. Tüm oyuncularım birbiri için savaştı. Bodrum maçına kadar istemediğimiz sonuçlar aldık. Son 2 haftadır istediğimiz performansı gösteriyoruz. Pozisyonumuzu koruduk. Eyüpspor ile aramızdaki puan farkını açtık. Ligin sonunda ne olacağına hep birlikte bakacağız. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. 1+1'lik sözleşmem devam ediyor. Umarım başkanımız benden memnundur. Şu anda sözleşmem devam ediyor" dedi.