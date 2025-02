Thomas Reis: Başakşehir mağlubiyeti berbat bir sonuçtu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Hatayspor maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri'nde kameraların karşısına geçen Reis, Başakşehir mağlubiyeti, Hatayspor karşılaşması, takımdan ayrılan futbolcular ve son dönemde eleştirilen performansıyla alakalı gelen soruları yanıtladı.

"BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ BİZİM AÇIMIZDAN BERBAT BİR SONUÇTU"

Başakşehir'e 4-0 kaybettikleri maçtaki skorun tesadüf olmadığına değinen Reis, "Biz elbetteki her maçtan iyi bir sonuç çıkartmak için oynuyoruz. Takımımızın gösterdiği performans bazen sizleri mutlu etmediği gibi beni de mutlu etmiyor. Çok güzel bir takım ruhumuz var. Her maç oyuncularım güzel bir performans göstermeye çalışıyorlar. Ligin ikinci yarısının birinci yarısına oranla daha zor geçeceğini söylemiştim. Rakiplerimiz de her maçı kazanmak ve bizi yenmek isteyeceklerdir. Bazen iyi oynadığımız zaman da kazanabiliyoruz ama gördüğüm kadarıyla kazanmamız yeterli değil aynı zamanda iyi de oynamamız gerekiyor ki insanları mutlu edebilelim. Daha iyi performans göstermek için çalışacağız. Yarın da umarım herkesin mutlu olduğu performansımız gibi bir performansla istediğimiz sonucu alırız. Başakşehir maçında gösterdiğimiz performansı bir kez daha izledim. Eyüpspor son maçını 1-0 kazandı. Göztepe kimsenin beklemediği bir maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. İkinci yarı her takım için daha zor geçiyor. Son mağlubiyetimiz bizim açımızdan berbat bir sonuçtu ama takım olarak kesinlikle Hatayspor'dan daha çok kazanmak istememiz gerekiyor. Güzel bir oyun sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz" dedi.