        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: 1 golle de olsa galip ayrılmayı bildik - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: 1 golle de olsa galip ayrılmayı bildik

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor karşılaşmasını 1 golle de olsa kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 23:25 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:25
        "1 golle de olsa galip ayrılmayı bildik"
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Reis, "İlk yarı takım halinde yorgun olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık. Sakat oyuncularla ilgili emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek" dedi.

        "1 GOLLE DE OLSA GALİP AYRILMAYI BİLDİK"

        Kazanmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Reis, "Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 golle de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstir başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız" diye konuştu.

