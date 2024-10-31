Thomas Müller'den sürpriz karar!

Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor. Bayern Münih'in altyapısına 2000 yılında giren Thomas Müller, 2009 yazında A Takıma yükselmişti.

35 yaşındaki Müller'in sezon sonunda Bayern Münih'le geçen kariyerine nokta koyacağı iddia edildi.

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BAYERN MÜNİH'TEN MLS'E

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'te efsaneleşen Thomas Müller'in gelecek sezon MLS'e transfer olacağı yazıldı.

Yine haberde yer alan bir bilgiye göre 35 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'da başka bir takımda oynamak istemediği için ABD'ye gitmeye sıcak bakıyor.