Thomas Meunier Trabzon'da!

"HOCAMIZIN SUNDUĞU PROJE ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Meunier, ilk açıklamasını Trabzon Havalimanı'nda yaptı. Trabzon'a gelmeden önce Abdullah Avcı ile konuştuğunu belirten yıldız futbolcu, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana sunduğu proje, çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." dedi.