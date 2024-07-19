Thomas Meunier, Lille'ye transfer oldu
Geçen sezon Trabzonspor'da top koşturan Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Fransız ekibi Lille'ye transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yolları ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi Fransa oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Belçikalı yaptığı açıklamada "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
TRABZONSPOR KARİYERİ
Thomas Meunier, geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak Transfer oldu. 32 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde 19 maçta 1 gol atarken, 7 asist yaptı.