Thomas Meunier, Lille'ye transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yolları ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi Fransa oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Belçikalı yaptığı açıklamada "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.