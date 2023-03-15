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Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesi Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı.

Giriş: 15.03.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesi Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı
AA

Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesini öngören kararı temyiz etmesiyle, söz konusu davanın 13 Mart'ta resmen mahkeme kayıtlarına alındığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu temyizin incelenmesinin ardından gelecek günlerde mahkeme kararının duyurulacağı ifade edildi.

Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.

ÖZER ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

ÖZER KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.

Fotoğraf: İHA

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