UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in kaptanı Thiago Silva, teknik direktör Thomas Tuchel'le birlikte açıklamalar yaptı.

Silva, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkati çekerek, "Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkartmak için bunları unutmamız gerekiyor. Galatasaray'da bunları bizim evimizde yaşayacak." açıklamasında bulundu.

Kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Silva, "Geçen seneye göre karşılaştırması zor ama güçlü bir ekibimiz var. Yeni transferler güçlü bir mental yapıyla geldiler. Real Madrid maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Geçen iki ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı yaparız. Şampiyonlar Ligi ve lig farklı kulvar ama motivasyonumuz aynı. Rennes maçında kaybettik. Bunu kabullenmek zordu. Oynamayan birçok arkadaşımız vardı. Bordeaux'da gücümüzü gösterdik. Neymar ve Mbappe'den herkes gol bekliyor ama takım olarak iyi oynayıp kazanmamız daha önemli." değerlendirmesini yaptı.

Presnel Kimpembe'nin savunmayı daha güçlü hale getirdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kimpembe çok tecrübeli, mental ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Beraber oynamak isterim ancakbuna hoca karar verecektir. Defansın kuvvetli olması bütün takıma güven verir." diye konuştu.

Cavani'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Silva, "Zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor. Daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Eksikliğini hissediyoruz. En çok gol atan oyuncularımızdan. Bir an önce dönmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığının, kendilerine daha çok sorumluluk getirdiğini söyleyen Silva, "Herkes için zor bir dönem ama futbol böyle. Her takımda bu sakatlıklar yaşanıyor. Biz iyi bir takımız. Bize böyle durumlarda daha çok görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasıyla ilgili soruyu Silva, "Geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Kalitemi biliyorum. Elimden geleni verdim ve vermeye devam ediyorum. Sezon sonu hep beraber karar vereceğiz." şeklinde cevapladı.