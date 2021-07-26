Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Başrolünde yakışıklı oyuncu Henry Cavill'in yer aldığı diziden seyircilere güzel haber geldi. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 2. sezpn çekimleri devam ederken Netflix'ten beklenen açıklama geldi ve The Witcher 2. sezonun 17 Aralık 2021'de yayınlanacağı açıklandı...

NETFLIX TWITTER'DA ÇEKİMLERİ PAYLAŞTI

THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WITCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)