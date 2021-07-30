Son dönemin en çok ilgi gören dizileri arasında yer alan The Umbrella Academy'nin 3. sezonu için artık geri sayım başladı. Peki The Umbrella Academy 3. sezon tarihi belli oldu mu?
THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZON NE ZAMAN?
The Umbrella Academy'nin 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı ancak dizinin 2021 Eylül ya da Ekim ayında yayınlanması bekleniyor...
THE UMBRELLA ACADEMY KONUSU NEDİR?
1989 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde, 43 kadın hiç gebelik belirtisi olmadığı halde doğum yaparlar. Süper güçlere sahip olan bu bebeklerin bir kısmı terk edilir, bir kısmı da ölürler. Zengin ve çılgın girişimci olan Sir Reginald Hargreeves, bu çocuklardan ancak 7 tanesini bulabilir ve evlat edinir. Onlara; Luther, Diego, Allison, Klaus, 5 numara, Ben ve Vanya isimlerini verir.
Hargreeves, Şemsiye Akademisinde bu çocukları özel olarak eğitir ve yetiştirir. Özel yeteneklere sahip bu çocuklar, büyük olayların üstesinden gelerek ünlü olurlar. Bir süre sonra 5 numara kaybolur ve 6 numara da ölür.
Babalarının baskıcı tutumundan bunalan çocuklar evi birer birer terk ederler. Babalarının yanında sadece Luther kalır.
İkinci sezonda, babalarının ölüm haberini alan çocuklar, birer yetişmiş olarak akademiye dönerler. Bu arada şaşırtıcı derece hiç değişmemiş halde 5 numarayı karşılarında bulurlar. Hep birlikte sorunlarını bir yana bırakıp, babalarının ölüm nedenini araştırmaya başlayacaklardır.
THE UMBRELLA ACADEMY KAÇ BÖLÜM?
Dizi toplam iki sezondan oluşuyor. İlk sezon Şubat 2019’da Netflix’de 10 bölüm halinde yayınlandı. İkinci sezon da yine 10 bölüm olarak Netflix’de 31 Temmuz 2020’de yayınlanacak.
THE UMBRELLA ACADEMY OYUNCULARI
Tom Hooper (Luther Hargreeves-1 numara); Black Sails, Game of Thrones ve Merlin dizilerinde de rol almıştır.
David Castaneda (Diego Hargreeves-2 numara); Jane the Virgin ve Switched at Birth dizilerinde de rol almıştır.
Emmy Raver Lampman (Allison Hargreeves-3 numara); ilk ciddi dizisidir.
Robert Sheehan (Klauss Hargreeves-4 numara); Genius, Fortitude ve Misfits dizilerinde de rol almıştır.
Aidan Gallagher (5 numara); ilk ciddi dizisidir.
Justin H. Min (Ben Hargreeves-6 numara ); İlk ciddi dizisidir.
Ellen Page (Vany Hargreeves-7 numara); X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past, Inception, Juno ve Tallulah filmlerinde de rol almıştır.
The Umbrella Academy Yönetmeni Kimdir?
Dizinin yönetmeni Steve Blackman’dır. Blackman aynı zamanda; Bones, Altered Carbon, Fargo, Private Practice, Hidden Palms, Las Vegas ve NYPD Blue dizilerini de yönetmiştir.
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