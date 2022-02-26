The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek

ABD'nin en uzun soluklu animasyon dizilerinden The Simpsons, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Dizide yer alan çizgi karakterlerin Ukrayna bayraklarını tuttuğu paylaşım Twitter'da 50 binden fazla kişi tarafından RT edildi.

Dizi son yıllarda ABD seçimi, savaşlar ve ekonomik durumlara dair 'kehanetleri' ile sosyal medyada sıklıkla konuşuluyordu.