THE SANDMAN KONUSU NEDİR?



The Sandman'de çağdaş kurgu, tarihî drama ve efsane kusursuzca iç içe geçiyor. Modern mit ile karanlık fantezinin zengin bir harmanı olan yapım hem Rüya Tanrısı Morpheus'un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecinin hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin öyküsünü aktarıyor.