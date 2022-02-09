THE POWER OF THE DOG KONUSU NE?

Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdüren iki kardeşin hayatı George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur.