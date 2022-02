Thomas Savage'ın 1967 tarihli aynı adlı romanından esinlenilen The Power Of Dog filmi 94. Oscar Ödülleri kapsamında yarışacak filmlerden biri oldu. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı olan The Power Of Dog filmi 2021 yılında gösterime girmişti. Jane Campion tarafından yazılıp yönetilen Köpeğin Gücü filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte The Power of Dog konusu ve oyuncuları