'The Matrix' Dijital Deneyim Müzesi'nde

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İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Müzesi, Zamanın Ötesinde Sinema etkinliğiyle kasım ayında klasikleşmiş bir filme ev sahipliği yapıyor. 2 ve 9 Kasım’da iki ayrı gösterimle sinema severlerle buluşacak olan The Matrix’in dünyasında, gözle görülenle sınırlı olmayan gerçek Dijital Deneyim Müzesi’nde yeniden keşfedilecek.

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving’in başrollerini paylaştığı bu kült film, izleyicileri makineler tarafından yaratılmış dijital bir simülasyon evreninde insanlığın özgürlük mücadelesine davet ediyor.

Dijital Deneyim Müzesi’ndeki Sürükleyici Deneyim Odası’nda, gerçekleşecek bu özel sinema gösterimi, dijital projeksiyonlarla zenginleşen bir atmosferde, Matrix evrenini yeniden yaşamaya olanak tanıyacak. Klasik bir film izleme deneyiminin ötesine geçen bu gösterim, sinemaseverlere benzersiz bir yolculuğa yaşatacak. Gösterimin biletleri passo.com.tr'da satışa çıktı.