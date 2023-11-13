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        Haberler Televizyon The Killer filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix The Killer oyuncuları kimler?

        The Killer filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix The Killer oyuncuları kimler?

        Netlfix'in yeni filmi The Killer, geçtiğimiz gün itibariyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü yönetmen David Fincher'ın yeni filmi olan The Killer'ın konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine yönelik aramalar gündem oldu. İşte, filme dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 23:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:56
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        • 1

          Ünlü yazar Alexis “Matz” Nolent ve sanatçı Luc Jacamon'un 1998 tarihli çizgi roman serisine dayanan The Killer filmi, dünya genelinde büyük bir beğeni topladı. Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve ABD gibi ülkelerde çekilen filmin konusu ve oyuncularına dair bilgileri derledik!

        • 2

          THE KILLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          The Killer ters giden bir işin ardından işverenlerinden intikam almak için yola çıkan bir suikastçının hikayesini anlatıyor. The Killer filminin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.

        • 3

          THE KILLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton yer almaktadır.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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