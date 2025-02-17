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        Haberler Spor Futbol TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: Futbol ülkesiyiz, her branşta derinleşeceğiz! - Futbol Haberleri

        TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: Futbol ülkesiyiz, her branşta derinleşeceğiz!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:16
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        "Futbol ülkesiyiz, her branşta derinleşeceğiz!"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, spor kamuoyunu yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunun son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Aküzüm, "Kadın futbolu dünyada inanılmaz bir ivme yakaladı. UEFA ve FIFA'nın desteğiyle dev bir endüstri haline geliyor. Kadın futboluna ayrılan fonlar ve organizasyonlar giderek artarken, Türkiye'de bu yükselişe ayak uydurmalı," dedi.

        "UEFA VE FIFA 1 MİLYAR EURO AYIRDI"

        UEFA ve FIFA tarafından "Unstoppable" (Durdurulamaz) adıyla hayata geçirilen projeye dikkat çeken Aküzüm, "Bu proje kapsamında 1 milyar Euro, kadın futboluna ayrılacak. Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin kurulması ve önde gelen kulüplerin kadın futboluna yaptığı yatırımlar, bu sporun geleceğini şekillendiren en önemli faktörler," dedi. Kadın futbolunun finansal olarak desteklenmesinin, sporun gelişimindeki en kritik unsur olduğuna vurgu yaptı.

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        "KADIN FUTBOLUNDA PROFESYONELLEŞMEYİ GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

        Kadın futbolunun rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için profesyonelleşmenin şart olduğunu belirten Aküzüm, "Kadın futbolcularımızın daha iyi şartlarda oynayabilmesi için ligimizin profesyonel seviyeye geçmesi gerekiyor. Antrenman sahaları, teknik ekipler, sağlık hizmetleri gibi temel faktörler daha da iyileştirilmeli. Kulüplerimiz bu noktada önemli adımlar atıyor ancak daha fazla destek sağlanmalı," ifadelerini kullandı.

        "KADINLAR DAHA DÜRÜST, ETİK VE ÇALIŞKAN"

        Kadın futbolcularla çalışmanın avantajlarına vurgu yapan Aküzüm, "Kadınların sorumluluk duygusu ve çalışma disiplinleri inanılmaz. Kadın futbolcular sahada fiziksel mücadele kadar akıllarıyla da oynuyorlar. Erkek futbolunda sıkça rastlanan gereksiz fauller ve zaman kazanmaya yönelik numaralar kadın futbolunda yok denecek kadar az," dedi. Kadın futbolunun izlenme oranlarının her geçen gün arttığını, bunun da kalitenin yükselmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

        "4 BÜYÜKLER GİRİNCE KADIN FUTBOLUNUN KADERİ DEĞİŞTİ"

        Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadın futboluna yönelik adımlarının ligde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Aküzüm, "Bu kulüpler kadın futboluna yatırım yaparak işin çehresini değiştirdi. Artık bir ekonomi oluştu, reklam gelirleri arttı ve sponsor ilgisi büyük oranda artış gösterdi," dedi. Kadın futbol takımlarının Süper Lig’e entegre olmasının kadın sporcular için büyük bir fırsat yarattığını belirtti.

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        "KADIN FUTBOLU NAKLEN YAYINLANACAK"

        TFF olarak kadın futbolunun yayın gelirlerinden pay alabilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Aküzüm, "Kadın futbolunun sürekli yayınlanması ve izleyiciyle buluşturulması önceliklerimiz arasında. Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe gibi dev mücadeleler yayınlandı, ancak biz tüm sezonu kapsayan bir sistematik yayın modeline geçmek istiyoruz," diye ekledi. Kadın futbolunun geniş kitlelere ulaşmasının, spora olan ilgiyi daha da artıracağını ifade etti.

        "AMATÖR FUTBOL KULÜPLERİ YARIM MİLYONLUK BİR AİLE"

        Kadın futbolunun yanı sıra amatör futbolun da Türk futbolunun bel kemiği olduğuna vurgu yapan Aküzüm, "Türkiye'de 7.000 amatör futbol takımı ve 400 bin lisanslı oyuncu var. Amatör futbolu güçlendirmeden profesyonel seviyeyi yükseltemeyiz," dedi. Amatör futbol için dijitalleşme projelerinin de gündemde olduğunu belirtti. "Amatör futbolu desteklemek, yetenekli oyuncuların keşfedilmesini sağlıyor. Bu nedenle altyapılara yapılacak yatırımlar büyük önem taşıyor," dedi.

        "AMATÖR FUTBOLU MODERN VE DİJİTAL HALE GETİRMEK ŞART"

        Amatör futbol kulüplerinin daha verimli yönetilmesi ve oyuncuların gelişimi için dijitalleşmenin önemli bir adım olduğunu belirten Aküzüm, "TFF olarak amatör futbol kulüplerinin dijitalleşmesi için büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm oyuncuların performans verilerinin takip edileceği, kulüplerin oyuncu havuzlarını yönetebileceği yeni bir sistem geliştiriyoruz," dedi. Bu sistemin amatör futbolu daha organize ve sürdürülebilir hale getireceğini ekledi.

        "AMPUTE FUTBOL: TÜRKİYE'NİN GURUR"

        Son yıllarda büyük başarılara imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasıyla ilgili de konuşan Aküzüm, "Engelli sporcularımız inanılmaz bir azim ve tutkuyla oynuyorlar. Onlar sadece sahada değil, toplumun her alanında desteklenmeli ve görünür hale getirilmeli. Ampute futbolunun önemi artıyor ve Türkiye bu alanda da bir marka haline gelmeli," dedi. Engelli spor branşlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Spor, engelli bireyler için sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda topluma entegrasyonun bir aracıdır," diye ekledi.

        "ENGELLİ SPORLARI MİLLET VE DEVLET KONUSUDUR"

        Aküzüm, engelli sporlarına verilen desteğin daha fazla artması gerektiğini vurgulayarak, "Tekerlekli sandalye basketbolundan, ampute futbola kadar tüm branşlar hak ettiği ilgiyi görmeli. Engelli bireylerin sporla hayata daha aktif katılmasını sağlamak için devletin ve özel sektörün iş birliği içinde çalışması gerekiyor," dedi. Türkiye'nin bu konuda daha iyi noktalara gelebileceğini ve dünya çapında başarılara imza atabileceğini belirtti.

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