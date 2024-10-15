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        Haberler Spor Futbol TFF Yönetim Kurulu'nda istifa! - Futbol Haberleri

        TFF Yönetim Kurulu'nda istifa!

        Türkiye Futbol Federasyonu, başkan vekili Lale Cander'in istifasının istendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:15
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        TFF Yönetim Kurulu'nda istifa!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) tüm görevleri alınan başkan vekili Lale Cander'in istifası istendi.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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