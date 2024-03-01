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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı - Futbol Haberleri

        TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının yapılacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:16
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        Süper Kupa öncesi stadyum incelendi
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        Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nun eksiklikleri belirlendi.

        Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'da hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, TFF'nin stadyum güvenlik, medya, protokol, seyahat ve konaklama, markalama, pazarlama, maç planlama departmanlarından gelen yetkililer, 11 Nisan Stadyumu'nda incelemede bulundu.

        STADYUMDA, YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

        Süper Kupa maçı için yapılan toplantıda, uluslararası standartlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ile ulaşım ve turizm gibi konularda çeşitli planlamalar yapıldı, stadyumdaki soyunma odalarında yenileme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca Süper Lig seviyesinde maç yayını yapılabilmesin için de eksiklikler giderildi.

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        TFF heyetine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Şanlıurfa İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ile ilgililer eşlik etti.

        TFF heyetine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Şanlıurfa İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ile ilgililer eşlik etti.

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