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Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kararından dönmedi. Kulüpler Birliği, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda ıslak imzalı bildirilerini kamuoyu ile paylaşmış ve TFF'den yabancı kuralının aynen devam etmesini istemişti.

Ancak TFF, gece yarısı yaptığı duyuruyla yabancı kuralının 8+6, 7+5 ve 6+4 şeklinde uygulanacağını açıkladı. A Milli Takım'ın yenilgi Galler yenilgisinin ardından duyurulan karar, büyük tepki çekerken Kulüpler Birliği'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

İşte TFF'nin gece yarısı aldığı o kararlar:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:

- 1. Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021

- 2. Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

- Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lige düşecek)

- TFF 1. Lig: 19 Takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lige düşecek)

- TFF 2. Lig: 39 takım (2 Grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lige yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lige düşecek)

- TFF 3. Lig: 55 takım (3 Grup) (Toplam 6 takım TFF 2. Lige yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak;

- Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

- TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.

Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:

- Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

- TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

- TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu

- TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu

KULÜPLER BİRLİĞİ, İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı futbolcu kararıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulunmuştu.