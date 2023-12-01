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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı - Fenerbahçe Haberleri

        TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

        Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:14
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        Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

        Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

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