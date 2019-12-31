Ligin ilk devresinin en gollü haftası 37 golle 17. hafta olurken, en az gol sevinci ise 18 golle 1, 10 ve 12. haftalarda yaşandı. Sezonun ilk yarısında 728 sarı kart 50 de kırmızı kart çıktı. En çok kırmızı kart 8 ile 11. haftada yaşanırken, en çok sarı kart ise 7. haftada 59 kez gösterildi. Sezonun ilk yarısında en çok sarı kartı 50 kartla Beşiktaş ve Kasımpaşa gördü. En çok kızaran takım ise 6 kartla Gençlerbirliği oldu.