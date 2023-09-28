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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'nin play-off kararı: Bu sezon uygulanmayacak - Futbol Haberleri

        TFF'nin play-off kararı: Bu sezon uygulanmayacak

        Son dönemde gündeme gelen play-off tartışmalarının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çebi, "Süper Lig'de play-off olursa destekleriz" ifadelerini kullandı. Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen federasyon yetkilileri ile görüşerek konuya dair bilgi edindi. İşte play-off gerçekleri...

        İnanç Ergülen
        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 28.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:00
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        Süper Lig'de play-off olacak mı?
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        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugünkü stat isim sponsorluğu imza töreninde "Süper Lig'de play-off olursa destekleriz" açıklamasının ardından gündeme yeniden "Bu sezon play-off olacak mı?" sorusu geldi.

        Bilindiği üzere bir süredir Süper Lig'de şampiyonluğun belirlenmesi için play-off sistemine geçileceği iddia ediliyordu.

        Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Süper Lig'de bu sezon play-off sistemi kesinlikle olmayacak.

        Önümüzdeki sezon format değişiklikliğinin gündeme gelmesi halinde; Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerle birlikte hareket ederek ortak bir karar alınacağı belirtildi.

        Süper Lig'de play-off sistemine geçilme istediğinin arka planındaki nedenin ise yayın gelirinin tekrardan 500 milyon dolar seviyelerine çıkarılmak istenmesi... 2024-2025 sezonun için TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak hareket etmesi beklenirken, bu sezon için böyle bir şeyin gündemde olmadığının altı çizildi.

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