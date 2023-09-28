TFF'nin play-off kararı: Bu sezon uygulanmayacak

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugünkü stat isim sponsorluğu imza töreninde "Süper Lig'de play-off olursa destekleriz" açıklamasının ardından gündeme yeniden "Bu sezon play-off olacak mı?" sorusu geldi.

Bilindiği üzere bir süredir Süper Lig'de şampiyonluğun belirlenmesi için play-off sistemine geçileceği iddia ediliyordu.

Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Süper Lig'de bu sezon play-off sistemi kesinlikle olmayacak.

Önümüzdeki sezon format değişiklikliğinin gündeme gelmesi halinde; Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerle birlikte hareket ederek ortak bir karar alınacağı belirtildi.

Süper Lig'de play-off sistemine geçilme istediğinin arka planındaki nedenin ise yayın gelirinin tekrardan 500 milyon dolar seviyelerine çıkarılmak istenmesi... 2024-2025 sezonun için TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak hareket etmesi beklenirken, bu sezon için böyle bir şeyin gündemde olmadığının altı çizildi.